Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in Sarstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (hil) - Am 11.04.2026, zwischen 20:15 Uhr und 21:10 Uhr, ist in der Straße Am Wellbrunnen in Sarstedt zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor gekommen. Hierbei hat die bislang unbekannte Täterschaft das Garagentor mittels schwarzer Sprühfarbe beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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