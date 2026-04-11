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POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen am Seecamp Derneburg

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen am Seecamp Derneburg
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Hildesheim (ots)

HOLLE / DERNEBURG (lud)

Am Mittag des 11. April 2026 führte die Polizei Bad Salzdetfurth ab 12:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 6 in Höhe des Seecamp Derneburg in 31188 Holle durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit.

Innerhalb von einer Stunde wurden insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 96 km/h bei erlaubten 70 km/h. Den betroffenen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro zuzüglich Verfahrenskosten sowie einen Punkt im Fahreignungsregister. Darüber hinaus wurden sensibilisierende Gespräche mit den betroffenen Verkehrsteilnehmenden geführt.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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