Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch beim Freibad Nordstemmen

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Am Freibad (jan) - Im Zeitraum vom 09.04.2026, 15:30 Uhr bis zum 10.04.2026, ca. 11:30 Uhr, kommt es in einer Werkstatt auf dem Gelände des Freibades in Nordstemmen zu einem Einbruchdiebstahl. Dabei gelangt eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und entwendet unter anderem Werkzeuge.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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