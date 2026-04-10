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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch beim Freibad Nordstemmen
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Am Freibad (jan) - Im Zeitraum vom 09.04.2026, 15:30 Uhr bis zum 10.04.2026, ca. 11:30 Uhr, kommt es in einer Werkstatt auf dem Gelände des Freibades in Nordstemmen zu einem Einbruchdiebstahl. Dabei gelangt eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und entwendet unter anderem Werkzeuge.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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