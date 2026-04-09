Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kaffee statt Knöllchen - Biker Safety Tour// Termin steht fest - 09.05.2026!

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Auch in diesem Jahr findet wieder die Aktion "Kaffee statt Knöllchen" statt- ebenso wie die Biker-Safety-Tour der Polizeidirektion Göttingen, die unter dem Motto "Du hast es in der Hand- überlasse nichts dem Unfall" steht. Dieses kostenlose Präventionsangebot richtet sich an alle Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer und bietet die Möglichkeit zum Austausch sowie wertvolle sicherheitsrelevante Tipps. Die geführten Touren führen durch Südniedersachsen und verbinden Fahrspaß mit wichtigen Informationen rund um sicheres Verhalten im Straßenverkehr.

Ein zentraler Aspekt der Veranstaltung ist neben der Verkehrssicherheit auch die Lärmproblematik für Anwohnerinnen und Anwohner. Ziel ist es, gegenseitiges Verständnis zu fördern und das Miteinander zwischen Motorradfahrenden und Bevölkerung zu stärken. Insgesamt werden vier Touren angeboten. Der Auftakttour ist am 09.05.2026 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hildesheim. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen ist eine Anmeldung über die Homepage erforderlich.

Link Homepage: https://www.pd-goe.polizei-nds.de/startseite/pravention/verkehr/biker-safety-tour-2026-118447.html

Link Pressemeldung PD Göttingen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/6251791

Ebenfalls am 09.05.2026 findet die begleitende Motorradaktion "Kaffee statt Knöllchen" am "Roten Berg" in Diekholzen statt. Hier stehen Prävention und Austausch im Vordergrund. Vor Ort sind unter anderem Polizei, Verkehrswacht, Johanniter und ADAC. Besucherinnen und Besucher erhalten Informationen zu Unfallprävention, Lärmschutz und allgemeiner Verkehrssicherheit. Außerdem werden noch 2x2 freie Plätze für die Tour verlost.

Im Fokus stehen klare Kernbotschaften: Für mehr Verkehrssicherheit gilt es, die Geschwindigkeit stets anzupassen, nüchtern zu fahren, Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen und defensiv unterwegs zu sein. Zudem wird empfohlen, gut vorbereitete und möglichst sichtbare Schutzkleidung zu tragen.

Auch beim Thema Lärm gibt die Polizei konkrete Hinweise: Gang hoch, Lärm runter lautet die Devise. Unnötiges Hochdrehen des Motors sowie provozierendes Fahren sollen vermieden werden, um die Belastung für Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten.

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