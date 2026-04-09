Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen eröffnet mit Biker-Safety-Tour 2026 die Motorradsaison

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Göttingen (ots)

Göttingen, 9. April 2026 - Unter dem Motto "Du hast es in der Hand - überlasse nichts dem Unfall" startet die Polizeidirektion Göttingen auch in diesem Jahr mit ihren Biker-Safety-Touren in die neue Motorradsaison. Alle interessierten Bikerinnen und Biker sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Das kostenlose Präventionsangebot richtet sich an alle Motorradfahrenden - unabhängig von Erfahrung und Fahrzeugtyp - die sich austauschen, sicherheitsrelevante Tipps erhalten und dabei gemeinsam als Gruppe ansprechende Touren durch Südniedersachsen unternehmen möchten. Es geht nicht ums Kontrollieren, sondern um das gemeinsame Lernen.

In Begleitung von erfahrenen Polizeimotorradfahrenden führt jede Tour in Kleingruppen von maximal zwölf Teilnehmenden durch das Weserbergland oder den Nationalpark Harz. Dabei geht es vorbei an beliebten Kurvenstrecken, die jedoch auch bekannte Unfallschwerpunkte darstellen. Während der rund zwei- bis vierstündigen Ausfahrten vermitteln die Profis praxisnahe Hinweise zu den Aspekten der Fahrtechnik, Schutzkleidung und Risikoeinschätzung und klären über die örtlichen Unfallschwerpunkte und -ursachen auf.

Weiteres zentrales Thema auf den Touren wird die Lärmproblematik sein, von der in vielen beliebten Motorradregionen insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner betroffen sind. Es wird darum gehen, wie die Bikerinnen und Biker Rücksicht nehmen können, etwa durch das Fahren in hohen Gängen, besonders beim Durchqueren von Ortschaften und stark frequentierten Bereichen, um so die Geräuschbelästigung erheblich zu reduzieren. Umsichtiges Motorradfahren schützt nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmenden.

Michael Weiner, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Göttingen, betont: "Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf viele interessierte Bikerinnen und Biker, die Lust auf die Teilnahme an unseren Biker-Safety-Touren haben. Das Feedback der Teilnehmenden aus dem letzten Jahr war durchweg positiv und zeigt, dass sich die Touren als erfolgreiches Präventionsangebot etabliert haben. Die gemeinsamen Fahrten auf den schönsten, aber eben auch unfallträchtigen, Strecken unseres Zuständigkeitsbereichs ermöglichen einen ungezwungenen Austausch, in dem wir die Motorradfahrerinnen und -fahrer auf Augenhöhe zu sicherem und umsichtigem Fahren beraten können. Jeder Umdenkende bedeutet eine Gefahr weniger im Straßenverkehr".

Ergänzt wird die Ausfahrt durch eine kompakte Auffrischung lebensrettender Sofortmaßnahmen, speziell ausgerichtet auf typische Motorradszenarien. In Kooperation mit regionalen Hilfsorganisationen erhalten die Teilnehmenden wertvolle Hinweise zum richtigen Verhalten am Unfallort.

Erste Tour am 9. Mai - Anmeldung ab sofort möglich

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Wie auch im vergangenen Jahr wird es vier Touren insgesamt geben. Die erste Tour findet am Samstag, den 9. Mai 2026 statt.

Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der Polizeidirektion Göttingen unter: https://www.pd-goe.polizei-nds.de/startseite/pravention/verkehr/biker-safety-tour-2026-118447.html

Du hast es in der Hand - überlasse nichts dem Unfall! Mach mit und zeig, dass verantwortungsvolles Motorradfahren und Fahrspaß kein Widerspruch sind.

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