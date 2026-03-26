Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Erste Kriminalhauptkommissarin Cornelia Klausch nach 45-jähriger Tätigkeit bei der Polizei Niedersachsen in den Ruhestand verabschiedet

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Göttingen (ots)

Nach beeindruckenden 45 Dienstjahren bei der Polizei Niedersachsen wurde die Erste Kriminalhauptkommissarin Cornelia Klausch, Leiterin des Polizeikommissariats Uslar, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ihre Pensionierungsurkunde erhielt die Kommissariatsleiterin in einem feierlichen Rahmen von Lisa Bode, Abteilungsleiterin 2 der Polizeidirektion Göttingen.

Cornelia Klausch begann ihre dienstliche Karriere mit der Grundausbildung an der Landespolizeischule Niedersachsen im Jahr 1981 - in dem Jahr, in dem zum ersten Mal Frauen bei der niedersächsischen Schutzpolizei zugelassen wurden.

Auf dieses Fundament aufbauend, startete ein vielseitiger dienstlicher Werdegang. So war Cornelia Klausch zunächst als Hundertschaftsbeamtin und im Einsatz- und Streifendienst tätig, ehe es für sie als Ausbilderin an die Landespolizeischule Niedersachsen ging. Von 1994 bis 1997 absolvierte sie das Studium für den gehobenen Dienst. Es folgten Verwendungen in verschiedenen Einsatz- und Ermittlungsbereichen innerhalb der Polizeiinspektionen Göttingen und Northeim, in denen Cornelia Klausch umfangreiche Führungserfahrungen sammeln konnte. Zudem war sie als Dozentin an der Fachhochschule bzw. der späteren Polizeiakademie Niedersachsen tätig. So entwickelte sich Cornelia Klausch zu einer verlässlichen Führungspersönlichkeit mit einer klaren Haltung.

2019 übernahm Klausch schließlich die Leitung des Polizeikommissariats Uslar und führte es sechseinhalb Jahre erfolgreich. In dieser Zeit trug sie maßgeblich zur Sicherheit von 18.500 Bürgerinnen und Bürgern auf einer Fläche von 135 Quadratkilometern bei.

Im Rahmen der Verabschiedung unterstrich auch Abteilungsleiterin Lisa Bode den hohen Wert von Cornelia Klausch für die Organisation: "Mit dem Ruhestandseintritt von Cornelia Klausch verlieren wir eine Führungskraft, die insbesondere in der Polizeidirektion Göttingen in bewegten Zeiten auf vielfältigste Art und Weise mitgewirkt und maßgebliche Entscheidungen getroffen hat. Für ihren Einsatz und die hohe Identifikation mit unseren Werten danken wir ihr ganz herzlich und wünschen ihr für die Zukunft Gesundheit, innere Zufriedenheit und zahlreiche glückliche Momente."

Nach 45 Jahren Dienst in der Polizei Niedersachsen beginnt für die Schutzpolizistin der ersten Stunde nun ein neuer Lebensabschnitt, der mehr Raum für persönliche Interessen und allen voran die Familie lässt. Mit Blick auf ihre Pensionierung erinnert sich Cornelia Klausch an die Worte von Rita Süssmuth, die auch künftig Maßstab des gemeinsamen Handelns sein sollten: "Ich hoffe, dass es stets Menschen gibt, die bereit sind, mitzuwirken, dass etwas in Bewegung kommt. Dass wir uns dem Besseren, dem Humaneren zuwenden. Und dass angesichts der Bedrohungen und Ängste nicht Resignation die Antwort ist, sondern Kraft und Wagnis. Dass wir die Herausforderungen als Chance und Verpflichtung annehmen."

Mit dem Eintritt in den Ruhestand von Cornelia Klausch geht die Aufgabe der Leitung des Polizeikommissariats Uslar ab dem 1. April 2026 an den Ersten Polizeihauptkommissar Ingo Siese. Siese ist zunächst für ein Jahr mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte betraut, jedoch mit der Perspektive, diese Funktion auch längerfristig wahrzunehmen.

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