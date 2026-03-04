Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Ladungsdiebstähle: Aufklären. Bekämpfen. Vorbeugen.

Göttingen (ots)

Jedes Jahr verzeichnet die Polizeidirektion (PD) Göttingen in ihrem Zuständigkeitsbereich diverse versuchte und vollendete Landungsdiebstähle. Zu den Tatorten zählen hauptsächlich hochfrequentierte Tank- und Rastanlagen sowie Parkplätze u.a. auf der BAB 7.

Der Zuständigkeitsbereich des Einsatz- und Streifendienstes Bundesautobahn (BAB) der Polizeiinspektion (PI) Hildesheim erstreckt sich über 67 Doppelkilometer auf den Bundesautobahnen A7 und A39. Die PI Göttingen betreut Autobahnabschnitte, die in die Zuständigkeitsbereiche der PI Göttingen sowie der PI Northeim fallen. Der Einsatz- und Streifendienst BAB der PI Göttingen ist für 95 Doppelkilometer auf den Bundesautobahnen A7 und A38 verantwortlich. Neben dem sogenannten "Planenschlitzen", bei dem vermehrt Elektrogeräte, Kleidung und/oder Reifen entwendet werden, verzeichnet die PD Göttingen auch Ladungsdiebstähle von Zubehörteilen, wie Anbauteilen von Traktoren, bei offen transportierter Ladung auf Tiefladern. Des Weiteren werden Taten registriert, bei denen die Täterschaft Container gewaltsam öffnet und Fracht entwendet. Die Täterschaft agiert dabei professionell und organisiert. Vor der eigentlichen Tatumsetzung werden die Parkplätze oder die Tank- und Rastanlagen umfassend ausgekundschaftet. Die Tat selbst dauert nur wenige Minuten und findet überwiegend in den Nachtstunden statt. Das Diebesgut wird schnellstmöglich umgeladen und abtransportiert. In der vergangenen Woche führten die Polizeiinspektionen Göttingen und Hildesheim mit Unterstützung weiterer Kräfte aus anderen Polizeiinspektionen und Polizeidirektionen sowie anderen Bundesländern Schwerpunktkontrollen unter Federführung des LKA Niedersachsen durch, um u.a. neue Erkenntnisse zu sammeln, Tätergruppen zu ergreifen sowie Straftaten zu verhindern. Im Rahmen der Kontrollen wurden Zivilkräfte entlang der BAB 7 eingesetzt. An den drei Einsatztagen wurden über 260 Fahrzeuge in den polizeilichen Auskunftssysteme überprüft und davon wurden anschließend 17 Fahrzeuge sowie 27 Insassen kontrolliert.

Die eingesetzten Beamten und Beamtinnen erfassten u.a. zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis sowie einen Pkw, der nicht zugelassen ist. Zudem stellten Polizisten/-innen im Bereich der PI Göttingen mögliches Diebesgut in einem Fahrzeug fest. Hierbei handelte es sich um diverse originalverpackte Gegenstände, u.a. Werkzeugsets. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern an.

Das Phänomen "Ladungsdiebstähle" wird auch in Zukunft im täglichen Einsatz- und Streifendienst der Autobahnpolizei sowie im Rahmen von Schwerpunktkontrollen im Fokus stehen.

Präventionstipps: Tipps für den Fahrer:

- Sprechen Sie während Fahrtunterbrechungen niemals mit Fremden über Strecke, Ziel und Ladung. - Vermeintlich belanglose Gespräche über Transport-Routen und Ladungen können für die "Gegenseite" wertvolle Informationen sein. - Lassen Sie Ihr Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt stehen und suchen Sie für Pausen gut beleuchtete und möglichst bewachte Parkplätze auf. - Kontrollieren Sie nach jedem längeren Halt Ihr Fahrzeug und Ihre Ladung. - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort der nächsten Polizeidienststelle.

Tipps für den Unternehmer:

- Setzen Sie je nach Art der Ladung und der Strecke das passende Fahrzeug mit entsprechenden Sicherungssystemen ein. - Schützen Sie vertrauliche Daten im Betrieb. - Seien Sie vorsichtig, wenn das Verhältnis zwischen Ladung, Strecke und Preis nicht stimmt.

Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Weitere Tipps finden Fahrer und Unternehmer unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/lkw-und-ladungsdiebstahl/ Hier finden Sie auch ein Faltblatt in verschiedenen Sprachen.

