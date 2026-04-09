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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in einen Bauwagen in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau (Leine) - (Schi) Bislang unbekannte Täter haben sich im Tatzeitraum vom 08.04.2026, um 15:50 Uhr bis zum 09.04.2026, um 06:45 Uhr durch das Aufhebeln einer Tür unbefugt Zutritt zu einem Bauwagen verschafft. Der Tatort befindet sich auf einer Baustelle in der Ladestraße in 31028 Gronau (Leine) auf dem dortigen Supermarktparkplatz.

Aus dem Inneren des Bauwagens wurden diverse Baumaschinen entwendet.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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