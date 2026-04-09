Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Feuer an der Tonkuhle und in Ochtersum - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Feuerwehr und Polizei waren am Mittwochabend (08.04.2026) gegen 21:30 Uhr an der Tonkuhle und kurze Zeit später in Ochtersum im Einsatz.

Grund des Einsatzes an der Tonkuhle waren mehrere brennende und nahe beieinanderliegende Feuerstellen in dem dortigen bewaldeten und zum Teil mit Schilf bewachsenen Bereich, die zuvor von einem Zeugen gemeldet worden waren.

Nach erster Bewertung wird aufgrund des Umstandes, dass es an mehreren Stellen gleichzeitig brannte, davon ausgegangen, dass eine bislang unbekannte Person die Feuer entzündet hatte.

Etwa eine halbe Stunde später brannte in der Kurt-Schumacher-Straße, auf Höhe des dortigen EDEKA-Marktes, ein an einem Laternenmast angebrachtes Plakat, das im weiteren Verlauf von Anwohnern gelöscht wurde. Darüber hinaus wurde eine mutmaßlich männliche Person beobachtet, die sich von der Brandstelle entfernt haben und kurz darauf von einem Paar aus einem Auto heraus angesprochen worden sein soll.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Feuern an der Tonkuhle und dem brennenden Plakat gibt, ist unbekannt und wird im Zuge der nun laufenden Ermittlungen geprüft.

Zeugen, die im Zusammenhang mit beiden Sachverhalten Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden. Im Ochtersumer Fall gilt dies insbesondere für das Paar in dem Auto.

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