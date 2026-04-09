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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere zerkratzte Fahrzeuge in Hackenstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (ste) - Seit Karfreitag, dem 03.04.2026, kommt es in der Ortschaft Hackenstedt in 31188 Holle vermehrt zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Der unbekannte Täter / die unbekannte Täterin hat die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Durch die Schäden ist an allen Pkw ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Bislang wurden fünf Fälle beim PK Bad Salzdetfurth angezeigt. Die Tatzeiträume der jeweiligen Taten belaufen sich auf die Abendstunden, bzw. die Nacht. Die Polizei bittet weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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