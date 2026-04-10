PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (brz) -

Am 10.04.2026, kurz vor 18:00 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth im Bockenemer Ortsteil Schlewecke einen Rollerfahrer fest, der ohne vorgeschriebenen Helm unterwegs war. Zudem war an dem Motorroller kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Anstatt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, entschied sich der Fahrzeugführer zur Flucht. Hierbei überholte er einen an der Einmündung Am Zimmerplatz / Befferberg verkehrsbedingt haltenden Transporter und kreuzte trotz eines herannahenden Pkw die Straße Befferberg, um in einen gegenüberliegenden Wirtschaftsweg einzubiegen. Auf seiner weiteren Flucht passierte der Rollerfahrer hier zudem zwei Radfahrer. Alle beteiligten Verkehrsteilnehmer erkannten die Situation - mutmaßlich aufgrund des mit Martinshorn und Blaulicht folgenden Funkstreifenwagens - glücklicherweise frühzeitig und reagierten umsichtig, sodass es weder zu einem Unfall noch zu einer konkreten Gefährdung kam. Die Verfolgung setzte sich mit ca. 45 km/h noch kurze Zeit in der Feldmark von Schlewecke fort, bis der Rollerfahrer in einer Kurve stürzte und widerstandslos festgenommen werden konnte. Dabei entstand weder Sachschaden, noch wurde der Rollerfahrer verletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand. Zudem ist der 18-jährige Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet Bockenem nicht im Besitz einer nötigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die oben genannten Verkehrsteilnehmer werden als Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 20:08

    POL-HI: Einbruch beim Freibad Nordstemmen / Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen, Am Freibad (jan) - Im Zeitraum vom 09.04.2026, 15:30 Uhr bis zum 10.04.2026, ca. 11:30 Uhr, kommt es in einer Werkstatt auf dem Gelände des Freibades in Nordstemmen zu einem Einbruchdiebstahl. Dabei gelangt eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und entwendet unter anderem Werkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:20

    POL-HI: Feuer an der Tonkuhle und in Ochtersum - Wer kann Hinweise geben?

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Feuerwehr und Polizei waren am Mittwochabend (08.04.2026) gegen 21:30 Uhr an der Tonkuhle und kurze Zeit später in Ochtersum im Einsatz. Grund des Einsatzes an der Tonkuhle waren mehrere brennende und nahe beieinanderliegende Feuerstellen in dem dortigen bewaldeten und zum Teil mit Schilf bewachsenen Bereich, die zuvor von einem ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:19

    POL-HI: Mehrere zerkratzte Fahrzeuge in Hackenstedt - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - HOLLE (ste) - Seit Karfreitag, dem 03.04.2026, kommt es in der Ortschaft Hackenstedt in 31188 Holle vermehrt zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Der unbekannte Täter / die unbekannte Täterin hat die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Durch die Schäden ist an allen Pkw ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren