Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (brz) -

Am 10.04.2026, kurz vor 18:00 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth im Bockenemer Ortsteil Schlewecke einen Rollerfahrer fest, der ohne vorgeschriebenen Helm unterwegs war. Zudem war an dem Motorroller kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Anstatt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, entschied sich der Fahrzeugführer zur Flucht. Hierbei überholte er einen an der Einmündung Am Zimmerplatz / Befferberg verkehrsbedingt haltenden Transporter und kreuzte trotz eines herannahenden Pkw die Straße Befferberg, um in einen gegenüberliegenden Wirtschaftsweg einzubiegen. Auf seiner weiteren Flucht passierte der Rollerfahrer hier zudem zwei Radfahrer. Alle beteiligten Verkehrsteilnehmer erkannten die Situation - mutmaßlich aufgrund des mit Martinshorn und Blaulicht folgenden Funkstreifenwagens - glücklicherweise frühzeitig und reagierten umsichtig, sodass es weder zu einem Unfall noch zu einer konkreten Gefährdung kam. Die Verfolgung setzte sich mit ca. 45 km/h noch kurze Zeit in der Feldmark von Schlewecke fort, bis der Rollerfahrer in einer Kurve stürzte und widerstandslos festgenommen werden konnte. Dabei entstand weder Sachschaden, noch wurde der Rollerfahrer verletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand. Zudem ist der 18-jährige Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet Bockenem nicht im Besitz einer nötigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die oben genannten Verkehrsteilnehmer werden als Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

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