Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen - Fahrer unter Drogeneinfluss

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Gestern (27.01.26) führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr Verkehrskontrollen am Mitfahrerparkplatz durch. Um 16:20 Uhr wurde ein 29 Jahre alter Autofahrer kontrolliert, der Auffälligkeiten zeigte, die mit Drogenkonsum in Verbindung gebracht werden können. Deshalb führte der Mann freiwillig einen Drogentest durch, der Opiate und Amphetamin positiv anzeigte. Der 29-Jährige durfte infolge dessen nicht mehr weiterfahren und musste eine Blutprobe abgeben. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration die Stoffgruppen nachweisbar sind, was für das weitere Verfahren maßgeblich ist. Weil er außerdem ein Einhandmesser mitführte, ermittelt die Polizei nicht nur wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit und möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Weitere festgestellte Verstöße bei den Verkehrskontrollen waren:

- Zwei Personen nutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon. - Eine Person wurde auf der Fahrt zum Kontrollort festgestellt, als sie ebenfalls ein Mobiltelefon nutzte und in der Kirchheimer Straße ein Rotlicht missachtete. - An einem Fahrzeug war der Termin zur Vorführung zur Hauptuntersuchung um 11 Monate überschritten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell