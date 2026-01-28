PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen - Fahrer unter Drogeneinfluss

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Gestern (27.01.26) führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr Verkehrskontrollen am Mitfahrerparkplatz durch. Um 16:20 Uhr wurde ein 29 Jahre alter Autofahrer kontrolliert, der Auffälligkeiten zeigte, die mit Drogenkonsum in Verbindung gebracht werden können. Deshalb führte der Mann freiwillig einen Drogentest durch, der Opiate und Amphetamin positiv anzeigte. Der 29-Jährige durfte infolge dessen nicht mehr weiterfahren und musste eine Blutprobe abgeben. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration die Stoffgruppen nachweisbar sind, was für das weitere Verfahren maßgeblich ist. Weil er außerdem ein Einhandmesser mitführte, ermittelt die Polizei nicht nur wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit und möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Weitere festgestellte Verstöße bei den Verkehrskontrollen waren:

   - Zwei Personen nutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon.
   - Eine Person wurde auf der Fahrt zum Kontrollort festgestellt, 
     als sie ebenfalls ein Mobiltelefon nutzte und in der Kirchheimer
     Straße ein Rotlicht missachtete.
   - An einem Fahrzeug war der Termin zur Vorführung zur 
     Hauptuntersuchung  um 11 Monate überschritten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 27.01.2026 – 15:08

    POL-PDNW: Wechselgeldtrick - Zeugen gesucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am gestrigen Montag, 26.01.2026, kam es gegen 12:30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Neustadt zu einem Trickdiebstahl. Eine 85-jährige Frau hob zunächst Bargeld in einer Bank in der Exterstraße ab und begab sich dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. In Höhe eines Parkautomaten wurde sie von einem Mann angesprochen und von diesem gebeten, Geld zu wechseln. Als die Frau ihren Geldbeutel ...

  • 27.01.2026 – 13:24

    POL-PDNW: THC positiv - Weiterfahrt beendet

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 27.01.2026 um 11:10 Uhr wurde ein 56-Jähriger aus Wachenheim/ Pfalz mit seinem Opel in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und im weiterem ...

  • 27.01.2026 – 09:52

    POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss zur Arbeit

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 27.01.2026 um 08:00 Uhr wurde 46-Jähriger aus 67466 Lambrecht mit seinem Aufsitz-E-Scooter in der Quellenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei diesem Auffälligkeiten ...

