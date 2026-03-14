Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei Bad Dürkheim - Betrug durch falschen Polizeibeamten in Freinsheim - Polizei warnt erneut und bittet um Zeugenhinweise

Freinsheim (ots)

Am 13. März 2026 kam es in der Reiboldstraße in Freinsheim zu einem Betrugsfall durch einen falschen Polizeibeamten. Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche, bei der Täter sich als Polizisten ausgeben, um ältere Menschen zu täuschen und Wertgegenstände zu erlangen.

Die 86-jährige Geschädigte übergab dem Täter unter dem Vorwand einer angeblichen Einbruchsserie Goldschmuck und Silberbesteck im Wert von mehr als 10.000 Euro. Der Täter wurde beschrieben als männlich, circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, mit Cargohose, dunklem Oberteil und kurzen dunklen Haaren. Ob der Täter mit einem Fahrzeug geflüchtet ist, ist derzeit nicht bekannt.

Bereits am Vortag hatte die Polizei Bad Dürkheim vor ähnlichen Betrugsversuchen in der Region gewarnt. Auch gestern wurden in Wachenheim mehrere versuchte Betrugsfälle gemeldet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe:

- Wer hat am 13. März zwischen 14:30 und 16:00 Uhr in der Reiboldstraße oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? - Hinweise zum Täter oder dessen Fluchtweg werden erbeten.

Bitte melden Sie sich bei der Polizeidienststelle Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630.

Die Polizei betont:

- Geben Sie keine Wertgegenstände an unbekannte Personen ab, auch wenn diese sich als Polizisten ausgeben. - Die Polizei fordert niemals am Telefon oder persönlich zur Herausgabe von Wertsachen oder Geld auf. - Im Zweifel sofort die echte Polizei kontaktieren. - Bitte sensibilisieren Sie auch ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche

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