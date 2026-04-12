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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (hil) - Im Zeitraum vom 10.04.2026, 18:00 Uhr bis zum 11.04.2026, ca. 18:15 Uhr, ist es in Sarstedt in der Königsberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei hat der bislang unbekannte Verursacher mit seinem unbekannten Fahrzeug im Vorbeifahren einen PKW beschädigt, der auf Höhe des Tilsiter Wegs am Fahrbahnrand geparkt war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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