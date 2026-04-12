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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth kontrolliert eine alkoholisierte Fahrzeugführerin

Hildesheim (ots)

HOLLE (unb). Am frühen Sonntagmorgen des 12.04.2026 gegen 04:00 Uhr führten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth eine Verkehrskontrolle bei einer 27-jährigen Autofahrerin in der Straße "Am Rolande" in 31188 Holle durch.

Hierbei wurde Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin, welche aus der Gemeinde Holle stammt, festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,83 Promille.

Aufgrund dessen wurde die Fahrzeugführerin zur Blutentnahme in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht, wo ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG wurde gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurde ihr bis zur Ausnüchterung untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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