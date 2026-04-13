Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und Vollsperrung der BAB 7

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Seesen - (gle) - Am Sonntag, den 12.04.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es im Bereich der Autobahnanschlussstelle Seesen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall bei welchem zwei Beteiligte verletzt wurden und sich ein Beteiligter unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Ein 22-Jähriger aus Kassel befuhr mit einem PKW, VW, den zweiten Überholfahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit. Diesem folgte ein 52-Jähriger aus Königsstein im Taunus mit seinem KIA. Der 22-Jährige wechselte vom zweiten auf den ersten Überholfahrstreifen, um den 52-Jährigen passieren zu lassen.

Zeitgleich wechselte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer eines PKW, VW, in dunkler Farbe vom Hauptfahrstreifen ebenfalls auf den ersten Überholfahrstreifen. Der 22-Jährige wechselte daraufhin wieder auf den zweiten Überholfahrstreifen zurück, um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeugführer zu verhindern.

Unterdessen befand sich der 52-Jährige jedoch bereits im Überholvorgang und somit neben dem 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem KIA. Die beiden Fahrzeugführer verloren daraufhin die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und gerieten ins Schleudern.

Der 22-Jährige kam auf dem zweiten Überholfahrstreifen zum Stehen. Der 52-Jährige durchbrach die Außenschutzplanke, überschlug sich mehrfach und stürzte einen ca. 20 Meter tiefen Abhang hinunter. Hier musste er durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Rhüden und Seesen mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät geborgen werden.

Die beiden Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser befördert. Der VW und der KIA wurden durch ein Bergungsunternehmen abtransportiert.

Neben den Rettungskräften, den Feuerwehren waren auch die Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim und Bad Salzdetfurth vor Ort eingesetzt. Die BAB 7 musste zwischen den Autobahnanschlussstellen Seesen und Rhüden bis 22:00 Uhr voll gesperrt werden, da neben den Rettungsarbeiten auch umfangreiche Reinigungs- und Bergungsarbeiten durchgeführt werden mussten.

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