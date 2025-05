Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Jugendfeuerwehr Ahlten erreicht 1. Platz beim Orientierungs-Marsch

Lehrte (ots)

Am heutigen Samstag, 10.05.2025, fand der jährliche Orientierungs-Marsch der Jugendfeuerwehren der Stadt Lehrte statt. Die in diesem Jahr ausrichtende Jugendfeuerwehr Lehrte konnte insgesamt 135 angehende Brandschützerinnen und Brandschützer aus fast allen Ortsteilen der Stadt Lehrte begrüßen. Bei strahlendem Sonnenschein waren sie in die Kernstadt gekommen, um die in diesem Jahr gestellten Aufgaben zu lösen.

Bereits beim Start an der Feuerwache in Lehrte bekamen die Teilnehmenden mit, dass sich dieser O-Marsch ein wenig von denen der vergangenen Jahre unterschied. Anstatt einer Karte mit der abzulaufenden Route erhielten Sie dieses Mal lediglich eine Koordinate, wo sich der Standort der nächsten aufzusuchenden Station befindet. Wie sie dort hin gelangten, mussten sie sich anhand dieser Koordinate selbst heraussuchen. Insgesamt ging es auf einen etwa 8 km langen Rundkurs durch den nordöstlichen Teil der Kernstadt.

An insgesamt 7 Stationen konnten die jungen Brandbekämpfer dann ihr sportliches Geschick, ihr Wissen und ihren Teamgeist beweisen. Die erste Station befand sich gleich in der Feuerwache, hier musste die Gruppe eine Reihe bilden, sich an den Händen fassen und so einen Hula-Hoop-Reifen von einer Seite der Gruppe zur anderen bekommen, ohne sich dabei loszulassen. Sobald der Reifen an dem jeweiligen Ende der Gruppe angekommen war, mussten zudem möglichst viele Kerzen ausgepustet werden, die auf einem Tisch in einer Reihe aufgestellt waren. Gleich darauf folgte das Geschicklichkeitsspiel "Der heiße Draht" bei dem die jungen Brandbekämpfer eine ruhige Hand beweisen mussten. An einer weiteren Station galt es innerhalb von 5 Minuten aus einer festgesetzten Entfernung möglichst oft mit einem Ball in ein Basketballkorb zu treffen. Zusätzlich musste noch ohne Einsatz von technischen Hilfsmitteln die Schätzfrage beantwortet werden, wie viele Zimmer hat das Weiße Haus in Washington? Ebenfalls sportlich ging es beim "lebendigen Tunnelschießen" zu. Hier mussten die Jugendfeuerwehrleute mit ihren Körpern einen Tunnel bilden, durch den dann ein Ball hindurch geschossen wurde. Auch diese Station ging auf Zeit und es mussten möglichst viele Durchgänge erreicht werden. Ein Highlight war jedoch die letzte Station, die zum Abschluss noch in der Lehrter Feuerwache aufgebaut wurde. Dort musste in einer Art Staffellauf von fünf Spielteilnehmern ein Schlauch ausgerollt, langgezogen, doppelt gelegt, aufgerollt und wieder zum Startpunkt zurückgebracht werden. An dem Übergabepunkt gab es jedoch kein Staffelholz, sondern jeder Teilnehmer musste nach seiner Tätigkeit am Schlauch einen Luftballon von einem Holz schneiden, damit wieder zur Ziellinie laufen und ihn dann durch Draufsetzen zum Platzen bringen. Erst nach diesem Knall durfte dann der nächste Teilnehmer losstarten.

Natürlich war auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer gesorgt und jeder konnte sich individuell einen Wrap nach seiner Vorliebe zusammenstellen. Während sich die jungen Brandbekämpferinnen und Brandbekämpfer das Essen schmecken ließen, waren sich alle darüber einig, dass diese Spiele viel Spaß gemacht haben und es rundum ein toller Tag war.

Zum Abschluss waren dann aber alle gespannt darauf, wer die Siegerpokale mit in seine Feuerwehr nehmen konnte. Stadtjugendfeuerwehrwart Carsten Rohland, Lehrtes stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin Saskia Siemon und Lehrtes stellvertretender Stadtbrandmeister Jens Dannbring übernahmen die Siegerehrung und gratulierten der Jugendfeuerwehr Ahlten zum 1. Platz, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Hämelerwald auf Platz 2 und der Jugendfeuerwehr Arpke auf Platz 3.

