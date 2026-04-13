Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrer nach Unfall in der Theaterstraße gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Radfahrer, der am Montagmorgen (13.04.2026) gegen 06:40 Uhr an einem Verkehrsunfall in der Theaterstraße beteiligt gewesen sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 30-Jähriger seinen Pkw in der Theaterstraße, kurz vor der Einmündung zur Steingrube, halbseitig auf dem Gehweg eingeparkt. Anschließend habe der Fahrer seine Tür nach eigenen Angaben geringfügig geöffnet. Hierbei sei ein von hinten herannahender Fahrradfahrer gegen die Tür gefahren und gestürzt. Anschließend sei der Mann aufgestanden und habe sich in Richtung Teichstraße entfernt. Sein Fahrrad habe er dabei geschoben. Ob und inwiefern der Mann verletzt wurde, ist unbekannt.

Einer Beschreibung zufolge soll der Fahrradfahrer ca. 50 Jahre alt und zwischen 175 cm und 180 cm groß sein. Er soll graue Haare sowie einen leichten Bauchansatz haben.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum Radfahrer machen können, oder auch dieser selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

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