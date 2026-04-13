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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 24-Jähriger durch körperliche Attacke schwer verletzt - Tatverdächtiger nach kurzer Flucht gestellt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Sonntag (12.04.2026) wurde ein 24-Jähriger aus Hildesheim gegen 00:30 Uhr in der Kaiserstraße durch Schläge schwer im Gesicht verletzt. Tatverdächtig ist ein 28-jähriger Hildesheimer, der nach dem Einschreiten von zwei Zeugen zunächst flüchtete und im Rahmen einer Fahndung von der Polizei gestellt wurde.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich die Zeugen in einer Kneipe aufgehalten haben, als sie im Eingangsbereich eines gegenüberliegenden Gebäudes eine Auseinandersetzung bemerkten, bei der ein Mann auf einen anderen eingeschlagen haben soll. Die Zeugen seien anschließend nach draußen gelaufen und hätten den Täter aufgefordert, aufzuhören. Einer wählte zeitgleich den Notruf. Daraufhin soll der Schläger in Richtung Lüntzelstraße weggelaufen sein.

Der 24-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen mit Fäusten sowie mit einer Glasflasche geschlagen worden sein. Der Rettungsdienst brachte den Mann später in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige, zu dem eine Beschreibung vorlag, wurde von einer Streifenbesatzung im Bereich des Marienfriedhofs ergriffen und zur Wache verbracht, wo ihm aufgrund einer Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Er und das Opfer sollen sich kennen. Die Hintergründe und genauen Abläufe des Geschehens sind derzeit unbekannt und Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

Sollte es weitere Zeugen geben, so werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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