Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Lauterecken in den Vormittagsstunden einen E-Scooter Fahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ein entsprechender Versicherungsschutz bestand somit nicht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass E-Scooter als Kraftfahrzeuge gelten und dem Pflichtversicherungsgesetz unterliegen. Sie dürfen im öffentlichen Verkehrsraum nur mit gültigem Versicherungskennzeichen geführt werden. Zudem fand zum 01.03.2026 der jährliche Wechsel der Versicherungskennzeichen statt. Das bedeutet, dass das grüne Kennzeichen aus dem Jahr 2025 durch ein schwarzes Kennzeichen für 2026 ersetzt werden muss. Die neuen Kennzeichen erhält man über seine Versicherung.|joe

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