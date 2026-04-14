Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Widerstand bei Verkehrskontrolle - vier Einsatzkräfte der Polizei verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Dammtor eskalierte am Montagnachmittag (13.04.2026) eine Kontrolle wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Ein 28-jähriger Mann leistete dabei Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Ersten Erkenntnissen zufolge fielen der 28-Jährige und seine 23-jährige Begleiterin einer Streifenbesatzung gegen 15:35 Uhr auf, weil sie vorschriftswidrig zu zweit einen E-Scooter nutzten, den der Mann lenkte. Dabei sollen beide gereizt und verständnislos auf die darauffolgende Kontrolle reagiert haben. Als der Mann die Beamten zwecks eindeutiger Klärung seiner Identität und seines Wohnortes zur Wache begleiten sollte, spitzte sich die Situation zu und mündete in erheblicher Gegenwehr. Mit Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung, die auf das Geschehen zukam, gelang es letztendlich, den 28-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Durch die Widerstandshandlungen wurden vier Beamtinnen und Beamte verletzt. Zwei von ihnen derart, dass sie vorerst nicht mehr dienstfähig sind.

Der 28-Jährige wurde zur Wache verbracht, wo ihm wegen des Verdachts auf Drogenbeeinflussung eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Neben einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Beförderung einer Person auf einem E-Scooter wurden gegen ihn Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt. Auch gegen seine Begleiterin wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang und dauern an.

Das Einsatzgeschehen wurde mittels Bodycams der Beamten dokumentiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell