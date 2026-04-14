Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verdacht einer Gefahrenlage durch möglichen Gefahrgutaustritt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 14.04.26, gg. 14.10 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Logistikzentrum in der Helperder Str. aus. Grund für den Einsatz war, dass es aus einem Auflieger, der mit diversem Gefahrgut beladen war, stark faulig roch. Es bestand die berechtigte Vermutung, dass einer der Gefahrstoffe ausgetreten sein könnte. Zur Öffnung des Containers wurde die Helperder Str. sowie der Geh- und Radweg entlang der Breslauer Str. zeitweise gesperrt, um eine Gefährdung von Personen zu verhindern. Die Feuerwehr öffnete in Vollschutzausrüstung den Container und führte Messungen durch. Hierbei wurden leicht erhöhte Werte gemessen, die jedoch weder für Menschen noch für die Umwelt schädlich sind. Bislang konnte durch eingesetzte Beamte der Polizei Sarstedt auch kein austretendes Gefahrgut festgestellt werden. Dieses wird nun aber am Folgetag genauer beim Ausladen des Gefahrgutes überprüft.

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