PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verdacht einer Gefahrenlage durch möglichen Gefahrgutaustritt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 14.04.26, gg. 14.10 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Logistikzentrum in der Helperder Str. aus. Grund für den Einsatz war, dass es aus einem Auflieger, der mit diversem Gefahrgut beladen war, stark faulig roch. Es bestand die berechtigte Vermutung, dass einer der Gefahrstoffe ausgetreten sein könnte. Zur Öffnung des Containers wurde die Helperder Str. sowie der Geh- und Radweg entlang der Breslauer Str. zeitweise gesperrt, um eine Gefährdung von Personen zu verhindern. Die Feuerwehr öffnete in Vollschutzausrüstung den Container und führte Messungen durch. Hierbei wurden leicht erhöhte Werte gemessen, die jedoch weder für Menschen noch für die Umwelt schädlich sind. Bislang konnte durch eingesetzte Beamte der Polizei Sarstedt auch kein austretendes Gefahrgut festgestellt werden. Dieses wird nun aber am Folgetag genauer beim Ausladen des Gefahrgutes überprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren