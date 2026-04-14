Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsaktion zum Abschluss der Verkehrssicherheitswoche - Kinder überreichen Bilder an Verkehrsteilnehmer

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Alfeld (Leine) - (rst) Am Montag, den 13.04.2026, führte die Polizei Alfeld in Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte Gabelsberger Straße eine Präventionsaktion im Straßenverkehr durch. Die Aktion bildete zugleich den Abschluss der diesjährigen Alfelder Verkehrssicherheitswoche.

Gegen 10:00 Uhr hielten Einsatzkräfte im Bereich des Walter-Gropius-Rings in Höhe des dortigen Friedhofs gezielt Fahrzeuge an und informierten die Verkehrsteilnehmer über den Hintergrund der Maßnahme. Im Mittelpunkt standen dabei rund 20 Kinder der Kindertagesstätte, die im Vorfeld eigene Bilder zu Verkehrssituationen gestaltet hatten.

Im Rahmen der Kontrolle überreichten die Kinder ihre Bilder persönlich an die Fahrzeugführer. Dabei machten sie auf ihre besondere Situation aufmerksam: Als zukünftige Schulkinder baten sie die Verkehrsteilnehmer, im Straßenverkehr besonders achtsam und rücksichtsvoll zu fahren.

Die angesprochenen Fahrzeugführer reagierten durchweg positiv auf die Aktion. Sie nahmen die Bilder dankbar entgegen und zeigten sich im Gespräch interessiert an der Botschaft der Kinder. Insbesondere die persönliche Ansprache hinterließ bei vielen Verkehrsteilnehmern einen nachhaltigen Eindruck und verdeutlichte die Bedeutung von Aufmerksamkeit und Rücksicht im Straßenverkehr - gerade im Umfeld von Kindertagesstätten und Schulen.

Einige Fahrzeugführer zeigten sich im Nachgang zudem erleichtert, dass es sich bei der Kontrolle um eine präventive Maßnahme handelte - und nicht um eine, bei der ein Verwarngeld fällig geworden wäre.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell