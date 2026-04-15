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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneute Geschwindigkeitskontrolle vor Garmissener Kindergarten

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / GARMISSEN (erb). Nach einer bereits vor einigen Wochen durchgeführten Kontrolle führten Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth erneut eine Geschwindigkeitsmessung vor der Kindertagesstätte an der Ritterstraße in 31174 Schellerten, Ortsteil Garmissen, durch.

Im Zeitraum von 13 bis 14 Uhr stellten die eingesetzten Polizisten fünf Geschwindigkeitsverstöße fest. Vor dem Kindergarten gilt tagsüber eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Der höchste gemessene Wert lag nach Abzug der Messtoleranz bei 48 km/h. Hierfür ist für Autofahrer in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro zuzüglich Verfahrenskosten vorgesehen.

Eine deutlich höhere Sanktion erwartet den Fahrer eines Fahrzeuggespanns. Für derartige Kombinationen sieht der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog grundsätzlich strengere Ahndungen vor. Der betroffene Verkehrsteilnehmer, der mit einem Kleintransporter samt Anhänger mit vorwerfbaren 46 km/h unterwegs war, muss mit einem Regelbußgeld von 160 Euro nebst Verfahrenskosten sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Die Kontrollmaßnahmen wurden insbesondere von Anwohnern sowie Kindern und deren Eltern positiv aufgenommen.

Die Polizei Bad Salzdetfurth wird auch künftig vergleichbare Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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