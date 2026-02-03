PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall in Ohligs

Wuppertal (ots)

Am 03.02.2026, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Bonner Straße zu einem
Verkehrsunfall.

Eine 62-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Ohligser 
Straße auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Bonner Straße, als 
eine 41-jährige Frau mit ihrem Opel Adam aus der Nußbaumstraße auf 
die Bonner Straße einbiegen wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß 
erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte
behandelt wurden. 

Der Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

