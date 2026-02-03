Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall in Ohligs

Wuppertal (ots)

Am 03.02.2026, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Bonner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Ohligser Straße auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Bonner Straße, als eine 41-jährige Frau mit ihrem Opel Adam aus der Nußbaumstraße auf die Bonner Straße einbiegen wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte behandelt wurden. Der Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.

