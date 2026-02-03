PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Wuppertal (ots)

Am 02.02.2026, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Remscheider Straße zu 
einem Verkehrsunfall.

Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes EQA die Straße 
Dowidatsiedlung in Richtung Remscheider Straße. Als er im 
Einmündungsbereich hielt, ragte die Front des Pkw nach bisherigen 
Erkenntnissen über die Haltelinie hinaus und somit in den 
Fahrbahnbereich der Remscheider Straße. Dort fuhr ein 61-jähriger 
Mann mit seinem Peugeot Roller in Richtung Zentrum. Bei der folgenden
Karambolage und dem Sturzgeschehen, wurde der Rollerfahrer schwer 
verletzt. 

Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden liegt bei circa 8.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

