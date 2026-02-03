Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Wuppertal (ots)

Am 02.02.2026, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Remscheider Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes EQA die Straße Dowidatsiedlung in Richtung Remscheider Straße. Als er im Einmündungsbereich hielt, ragte die Front des Pkw nach bisherigen Erkenntnissen über die Haltelinie hinaus und somit in den Fahrbahnbereich der Remscheider Straße. Dort fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Peugeot Roller in Richtung Zentrum. Bei der folgenden Karambolage und dem Sturzgeschehen, wurde der Rollerfahrer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei circa 8.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell