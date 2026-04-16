Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Eime OT Deinsen

Hildesheim (ots)

ELZE - (sud) Am Mittwoch (15.04.2026) ist es zwischen 07:45 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen.

Unfallort war die Lange Straße, 31036 Eime OT Deinsen, auf Höhe der Hausnummer 8. Dort war ein VW Golf am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Dunsen geparkt, dessen linker Außenspiegel durch ein(e) bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer/in beim Vorbeifahren aus Lübbrechtsen kommend touchiert wurde. Anschließend entfernte er/sie sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

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