Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit andauernder Vollsperrung der BAB 7

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Hildesheim (ots)

Seesen / BAB 7 - (gle) - Auf der BAB 7 zwischen den Autobahnanschlussstellen Seesen und Rhüden / Harz in Richtung Hannover ist es in Höhe der Tank- und Rastanlage Harz / Ost zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Sattelzug die Richtungsfahrbahn Hannover vollständig blockiert.

Am 16.04.2026, gegen 03:30 Uhr, befährt ein 55-Jähriger aus Bremen die BAB 7 in Richtung Hannover mit einem Sattelzug. In Höhe der genannten Unfallstelle kommt dieser aus derzeit nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und gerät in den Grünstreifen. Anschließend fährt der Sattelzug wieder zurück auf die befestigte Fahrbahn und kippt hier auf die rechte Seite. Dadurch blockiert der Sattelzug den Stand- sowie alle Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hannover. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall in seinem Führerhaus eingeschlossen und konnte unverletzt befreit werden.

Bei dem Sattelauflieger handelt es sich um einen Kühltransporter, welcher mit Milchprodukten beladen ist. Diese müssen händisch entladen werden, da ein Zugang nur über den unbefestigten Straßengraben möglich ist. Anschließend erfolgen die Bergung und Aufrichtung des Sattelzuges.

Neben dem 55-Jährigen war auch noch ein 45-Jähriger beteiligt. Dieser ist mit einem Sattelzug über ein Trümmerteil gefahren, wodurch ein Schaden an der Zugmaschine entstand.

Zunächst wurde an der Autobahnanschlussstelle Seesen eine Vollsperrung eingerichtet. Aktuell wurde diese zur Tank- und Rastanlage Herz / Ost verlegt, um eine Umleitung über die Rastanlage zu gewährleisten.

Neben der Autobahnpolizei Hildesheim waren auch die Autobahnpolizei Göttingen, die Polizei Seesen, die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Seesen und Rhüden sowie der Rettungsdienst aus Seesen an der Unfallstelle eingesetzt. Aktuell sind die VIA Niedersachsen (Autobahnmeisterei Seesen) und ein Bergungsunternehmen vor Ort im Einsatz und arbeiten mit Hochdruck an der Räumung der Fahrbahn. Zum voraussichtlichen Ende der Bergungsarbeiten können aktuell keine Angaben gemacht werden.

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