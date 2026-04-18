Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrugsfall: Unbekannte verschaffen sich unter Vorwand Zugriff auf Debitkarte und PIN

Kahla (ots)

Eine ungewöhnliche Anzeige nahmen Beamte der Polizeistation Kahla am gestrigen Tage auf. Demnach bot der Geschädigte zunächst über mehrere Internetportale eine Lexikasammlung an. Folglich kam es zum persönlichen Aufeinandertreffen des Anbieters mit den vermeintlichen Kaufinteressenten. Diese hatten allerdings nicht den Kauf im Sinn, sondern ging es ihnen vielmehr darum, sich zu bereichern. Unter einem Vorwand gelang es ihnen, den Geschädigten zur Herausgabe seiner EC-Karte nebst PIN zu bewegen. Dieser war arglos und musste nun feststellen, dass er nicht nur immer noch im Besitz seines gesammelten Werkes ist, sondern darüber hinaus sein Konto um etwas mehr als 10.000 Euro erleichtert wurde.

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