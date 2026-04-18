PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrugsfall: Unbekannte verschaffen sich unter Vorwand Zugriff auf Debitkarte und PIN

Kahla (ots)

Eine ungewöhnliche Anzeige nahmen Beamte der Polizeistation Kahla am gestrigen Tage auf. Demnach bot der Geschädigte zunächst über mehrere Internetportale eine Lexikasammlung an. Folglich kam es zum persönlichen Aufeinandertreffen des Anbieters mit den vermeintlichen Kaufinteressenten. Diese hatten allerdings nicht den Kauf im Sinn, sondern ging es ihnen vielmehr darum, sich zu bereichern. Unter einem Vorwand gelang es ihnen, den Geschädigten zur Herausgabe seiner EC-Karte nebst PIN zu bewegen. Dieser war arglos und musste nun feststellen, dass er nicht nur immer noch im Besitz seines gesammelten Werkes ist, sondern darüber hinaus sein Konto um etwas mehr als 10.000 Euro erleichtert wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 07:29

    LPI-J: Bierflasche zweckentfremdet

    Hermsdorf (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr vor einem Einkaufzentrum in Hermsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge eine 18-Jährige Verletzungen am Kopf davon trug. Demnach hielt sich die Geschädigte mit mehreren Freunden vor dem Gebäude auf, als zwei Personen aus dem Objekt auf sie zukamen. Nach einem zunächst verbalen Disput gingen dem Täter anscheinend die Argumente aus und er schlug unvermittelt mit einer Bierflasche gegen den ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:38

    LPI-J: Diebstahl aus Transporter in Großobringen

    Weimar (ots) - Am Parkplatz "Zum Wiesenrain" in Großobringen (99439 Am Ettersberg) kam es im Zeitraum vom 15.04.2026, 18:00 Uhr, bis zum 16.04.2026, 07:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug. Unbekannte Täter beschädigten die Seitentür eines VW-Transporters, indem sie eine etwa 15 cm große Öffnung in das Blech schnitten. Anschließend entriegelten und öffneten sie die Tür und gelangten so in den ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:35

    LPI-J: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Frau

    Apolda (ots) - Gegen 13 Uhr kam es gestern in der Elisenstraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Autofahrer ist dort von der Straße abgekommen, weil bei seinem Fahrzeug aus bislang noch ungeklärter Ursache die Achse brach. Der 61-Jährige stieß mit einem parkenden PKW zusammen, in dem sich zwei Frauen befanden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das parkende Auto auf eine angrenzende Grünfläche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren