PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen stellen Ladendieb in Weimarer Innenstadt

Weimar (ots)

Am Freitagmitttag kam es in einer Drogerie in der Weimarer Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Ein 30-jähriger Mann entwendete Parfüm im Wert von ca. 100 Euro und versuchte anschließend, das Geschäft zu verlassen. Dabei löste die Diebstahlwarnanlage aus, wodurch anwesende Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden. Diese hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Während der Situation zeigte der Mann einen verbotenen Gruß. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten kasachischen Staatsangehörigen. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Diebstahls und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Polizei bedankt sich bei den Zeugen für ihr umsichtiges Handeln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 08:00

    LPI-J: Achtung Wildwechsel

    Stadtroda/Eisenberg (ots) - Derzeit nehmen die Wildunfälle im Saale-Holzland-Kreis wieder ordentlich zu. Alleine von Montag bis Freitag gab es im gesamten Kreisgebiet zehn Wildunfälle, die für die Pkw-Fahrer glimpflich endeten, das Wild aber zumeist das Leben kostete. Es wird nochmals darum gebeten, gerade im Bereich von Waldgebieten vorsichtig zu fahren, da gerade jetzt das Wild wieder sehr aktiv unterwegs ist. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 07:48

    LPI-J: Betrugsfall: Unbekannte verschaffen sich unter Vorwand Zugriff auf Debitkarte und PIN

    Kahla (ots) - Eine ungewöhnliche Anzeige nahmen Beamte der Polizeistation Kahla am gestrigen Tage auf. Demnach bot der Geschädigte zunächst über mehrere Internetportale eine Lexikasammlung an. Folglich kam es zum persönlichen Aufeinandertreffen des Anbieters mit den vermeintlichen Kaufinteressenten. Diese hatten allerdings nicht den Kauf im Sinn, sondern ging es ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 07:29

    LPI-J: Bierflasche zweckentfremdet

    Hermsdorf (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr vor einem Einkaufzentrum in Hermsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge eine 18-Jährige Verletzungen am Kopf davon trug. Demnach hielt sich die Geschädigte mit mehreren Freunden vor dem Gebäude auf, als zwei Personen aus dem Objekt auf sie zukamen. Nach einem zunächst verbalen Disput gingen dem Täter anscheinend die Argumente aus und er schlug unvermittelt mit einer Bierflasche gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren