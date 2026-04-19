Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen stellen Ladendieb in Weimarer Innenstadt

Weimar (ots)

Am Freitagmitttag kam es in einer Drogerie in der Weimarer Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Ein 30-jähriger Mann entwendete Parfüm im Wert von ca. 100 Euro und versuchte anschließend, das Geschäft zu verlassen. Dabei löste die Diebstahlwarnanlage aus, wodurch anwesende Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden. Diese hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Während der Situation zeigte der Mann einen verbotenen Gruß. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten kasachischen Staatsangehörigen. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Diebstahls und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Polizei bedankt sich bei den Zeugen für ihr umsichtiges Handeln.

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