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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenhinweis führt zu Fahndungserfolg nach Verkehrskontrolle

Weimar (ots)

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr entzog sich der Fahrer eines Pkw in Weimar einer polizeilichen Verkehrskontrolle. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug zunächst nicht festgestellt werden. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und gab den eingesetzten Beamten Hinweise zum Abstellort des Fahrzeuges sowie zur Fluchtrichtung des Fahrzeugführers. Auf dieser Grundlage gelang es den Beamten, den Mann kurze Zeit später aufzugreifen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-jährige polizeibekannte Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter erheblichem Alkoholeinfluss; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Darüber hinaus führte er verbotene Gegenstände mit sich. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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