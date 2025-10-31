Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Überfall auf Autohof: Lkw-Fahrer schwer verletzt - Fahndung nach drei Tätern

Erlensee (ots)

(lei) In der Nacht zu Freitag fahndete die Polizei mit mehreren Streifenwagen rund um den Autohof in der Röntgenstraße nach drei dunkel gekleideten Männern, die dort einen LKW-Fahrer überfallen hatten. Nach allem, was den Beamten bislang bekannt ist, wurde der 57-Jährige nach eigenen Angaben von den drei unbekannten und maskierten Tätern gegen 23.35 Uhr angesprochen, ehe sie gewaltsam auf ihn eingewirkt hätten.

Der 57-Jährige erlitt bei dem Übergriff unter anderem Platzwunden am Kopf und kam zur weiteren Behandlung schwer verletzt in ein Krankenhaus, das er zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. Das Trio - allesamt dunkel gekleidet und maskiert - flüchtete anschließend vom Tatort mit zwei Autos, die womöglich Mercedes-Modelle waren.

Vor Ort sicherten die Ermittler Spuren. Bestandteile der weiteren Ermittlungen, die unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verdachts eines Raubdelikts geführt werden, sind nun die Rekonstruktion des genauen Geschehensablaufes und die Klärung der Frage, ob der Mann wahllos oder gezielt angegangen wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise von Zeugen. Wer weitere Angaben zu den Tätern oder den Fluchtfahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

