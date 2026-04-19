LPI-J: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Weimar (ots) - Am Freitagmitttag kam es in einer Drogerie in der Weimarer Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Ein 30-jähriger Mann entwendete Parfüm im Wert von ca. 100 Euro und versuchte anschließend, das Geschäft zu verlassen. Dabei löste die Diebstahlwarnanlage aus, wodurch anwesende Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden. Diese hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Während ...

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