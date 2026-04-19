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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Apolda (ots)

Am 18.04.2026 wurde in der Schötner Dorfstraße ein 63-Jähriger Autofahrer kontrolliert, der unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1.08 Promille. Zudem wies der Fahrer deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf, die bereits im Vorfeld durch die Einsatzkräfte während der Fahrt festgestellt worden waren. Gegen den Mann wurden die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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