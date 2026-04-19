LPI-J: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen
Apolda (ots)
Am 18.04.2026 wurde in der Schötner Dorfstraße ein 63-Jähriger Autofahrer kontrolliert, der unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1.08 Promille. Zudem wies der Fahrer deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf, die bereits im Vorfeld durch die Einsatzkräfte während der Fahrt festgestellt worden waren. Gegen den Mann wurden die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen eingeleitet.
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