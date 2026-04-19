Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt mit Fluchtversuch

Jena (ots)

Am Freitagabend, dem 17.04.2026 beendete eine Polizeistreife die gefährliche Trunkenheitsfahrt eines PKW-Führers. Dieser war der Streife zuvor wegen stark überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet Jena aufgefallen. Nachdem es zu einer Verfolgungsfahrt mit den Polizeibeamten gekommen war, konnte das Fahrzeug nach kurzer Zeit gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer lieferte ein Ergebnis von knapp zwei Promille, ebenso hatte der Täter ein Kampfmesser griffbereit. Die Polizeibeamten beschlagnahmten sowohl das Messer als auch den Führerschein des Mannes. Der Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

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