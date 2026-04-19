Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffinden des Beutegutes nach Betrugsdelikt

Jena (ots)

Am Freitag, den 17.04.2025 trieben Betrüger im Stadtteil Lobeda ihr Unwesen. Über das Wochenende wurden zwei Fälle der Betrugsmasche bekannt. Hierbei gaben sich die beiden Täter als Handwerker aus und gelangten unter diesem Vorwand in die Wohnungen der Opfer. Während ein Täter die Geschädigten in Gespräche verwickelt, entwendet der zweite Täter die Wertgegenstände der Geschädigten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme eines Betrugsdeliktes wurde durch die Polizeibeamten das Beutegut aufgefunden und konnte der Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

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