Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus in der Ziegenhainer Straße

Jena (ots)

Sonntagmorgen meldete eine 68- jährige Anwohnerin der Ziegenhainer Straße in Jena, dass sie mehrere Sachbeschädigungen an ihren Gartenutensilien feststellen musste. Unbekannte Täter rissen u.a. eine fest verankerte Holzkiste, in welche sich Kräuter befanden, aus ihrer Verankerung. Der Sachschaden an den Utensilien wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise können der Polizei in Jena mitgeteilt werden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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