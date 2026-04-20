LPI-J: Wohnungsbrand in Stadtroda

Jena (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Erlanger Allee ging in den frühen Montagmorgenstunden ein akustischer Alarm los. Der Mitteiler gab dabei bereits an, dass nun auch in seiner Wohnung der Strom weg sei. Im Zuge der Aufklärung konnte die Rettungsleitstelle Jena bekannt geben, dass es zu zahlreichen Stromausfällen im Bereich Lobeda gekommen sei, welche das Auslösen diverser Alarmanlagen zur Folge hatte. ...

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