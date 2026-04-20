LPI-J: Wohnungsbrand in Stadtroda
Saale-Holzland (ots)
Am späten Sonntagabend mussten Feuerwehr und Polizei in Stadtroda zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ausrücken. Das Feuer wurde durch die Bewohner glücklicherweise sofort bemerkt, da sie ein Knallgeräusch wahrnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen löste ein Kabelbrand ff. einen Brand im Wohnzimmer aus. Eine Ausdehnung des Brandes konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die beiden Bewohner blieben unverletzt. Von einem hohen vierstelligen Sachschaden ist auszugehen.
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