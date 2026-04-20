LPI-J: Moped Kennzeichen gestohlen

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am Montag, kurz nach 03:00 Uhr, kam es in Blankenhain zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines Pkw Audi A6, bei dem mutmaßlich zwei Täter gehandelt haben. Der Diebstahl wurde durch die Geschädigten aufgrund des Aufheulen des Motors bemerkt. Ein Notruf wurde abgesetzt und das Fahrzeug kurze Zeit sogar selbst verfolgt. Auf der BAB 4 konnte der Täter mit dem Fahrzeug jedoch in ...

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