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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Straftaten enden im Gewahrsam

Jena (ots)

Ein 43- jähriger Mann trat am Montagnachmittag in Jena gleich an mehreren Orten mit seinem aggressiven Verhalten auf. Zunächst fiel der zudem alkoholisierte Mann auf einem Gelände in der Kollegiengasse auf, woraufhin er des Geländes verwiesen wurde. In der Folge beschädigte er dort eine Tür sowie einen Aschenbecher. Anschließend begab sich der Mann in ein Einkaufszentrum, obwohl gegen ihn bereits ein mündlich ausgesprochenes Hausverbot bestand. Zudem äußerte er mehrfach fremdenfeindliche Beleidigungen. Polizeikräfte des ID Jena stellten den Mann im Rahmen der Fahndung fest. Aufgrund mehrerer Vorfälle wurde die Ingewahrsamnahme zur Unterbindung weiterer Straftaten angeordnet. Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbuch, Sachbeschädigung und Volksverhetzung wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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