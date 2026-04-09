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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer flüchtet mit seinem PKW nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Malchin (ots)

Am 09.04.2026 gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der L35 zwischen Burow und Altentreptow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Demnach befuhr ein 63-jähriger deutscher Radfahrer die L35 von Rosemarsow in Richtung Altentreptow. Kurz vor der Ortslage Klatzow überholte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines blauen PKW Skoda den Radfahrer und streifte diesen hierbei mit dem rechten Außenspiegel, welcher infolge der Kollision abfiel. In der weiteren Folge stürzte der Radfahrer und verletzte sich hierbei leicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde dieser mittels Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der bislang an den Fahrzeugen bekannte Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,-EUR.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994231224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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