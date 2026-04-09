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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Handys in Demmin gestohlen und in Grimmen gefunden

Demmin/Grimmen (ots)

Nach dem abendlichen Handballtraining in der Sporthalle in Demmin haben sieben Sportlerinnen und Sportler in der Umkleidekabine festgestellt, dass ihre Handys gestohlen worden sind. Schaden: mindestens 4000 Euro. Die Diebstähle wurden von der Polizei Demmin in Anzeigen aufgenommen. Und nur kurze Zeit später konnte ein Diebstahlsopfer sein Handy orten: und zwar an einer Wohnadresse in Grimmen.

Die benachbarten Revierkollegen wurden informiert und gebeten, die Anschrift zu prüfen. Und tatsächlich konnten die Beamten vor Ort bei der Durchsuchung der Anschrift die sieben gestohlenen Handys aus der Demminer Turnhalle finden und sicherstellen.

Die Polizei geht aktuell von drei Tatverdächtigen aus - eine 20-Jährige und zwei 16-jährige männliche Jugendliche - gegen die nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden.

Nach entsprechenden Maßnahmen der Polizei konnten die Smartphones heute wieder an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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