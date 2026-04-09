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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dieb auf frischer Tat gestellt

Altenpleen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (08. April 2026) wurde die Polizei gegen 16:00 Uhr zu einem Agrarbetrieb in Altenpleen gerufen. Dort sollen zuvor zwei Personen nach einem mutmaßlichen Diebstahl auf frischer Tat festgestellt worden sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein 40-jähriger Deutscher, wie ein Pkw Mercedes auf das Gelände eines Agrarbetriebes fuhr. Ein 46-jähriger Deutscher soll anschließend elektrische Geräte vom Gelände entwendet und in das Fahrzeug geladen haben.

Der 40-Jährige sprach den Mann daraufhin an. In der Folge legte der 46-Jährige die Geräte ab und begab sich zu dem Auto. Augenscheinlich versuchte er anschließend mit Hilfe einer 55-jährigen deutschen Frau, die offenbar das Fahrzeug fuhr, das Gelände zu verlassen. Der 40-Jährige setzte daraufhin mit einem Radlader zurück, um die Hofausfahrt zu blockieren.

Der 46-Jährige stieg aus dem Fahrzeug aus und wollte augenscheinlich mit einem Messer die Reifen des Radlagers beschädigen, was ihm nicht gelang.

Die im Fahrzeug befindliche Frau führte ebenfalls ein griffbereites Messer mit sich. Weiterhin reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 46-Jährige erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Aufgrund seiner eigenen Aussagen und der Durchsuchung des Fahrzeuges wird Medikamentenmissbrauch geprüft, eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in polizeiliches Gewahrsam gebracht.

Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls, des Widerstandes gegen und des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Sachbeschädigung, der Körperverletzung, der Nötigung, des Hausfriedensbruches und des Verstoßes gegen des Waffengesetzes ermittelt.

Gegen die 55-Jährige wird wegen des Verdachts des Diebstahls, des Verstoßes gegen das Waffengesetz, des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und Hausfriedensbruch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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