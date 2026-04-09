Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen mit Notizzettel

Neustrelitz (ots)

Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr hat eine Frau an ihrem Auto auf dem Parkplatz "Venusberg" in Neustrelitz einen Zettel an ihrer Windschutzscheibe gefunden. Nein, es war kein Strafzettel für falsches Parken. Im Gegenteil: Es war ein Hinweiszettel mit der Notiz eines aufmerksamen Beobachters. Der habe gesehen, wie ein anderes Auto das Auto der Frau beim Ausparken beschädigte und die Insassen - mutmaßlich um den Zusammenstoß wissend - weiterfuhren.

Nun sucht die Polizei allerdings keine Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug: Diese Hinweise stehen nämlich alle auf dem Zettel und sind quasi eine gute Übersicht für die Ermittler.

Die Polizei sucht stattdessen den Zeugen, der diese Notiz geschrieben hat. Denn leider hat er vergessen zu verraten, wie derjenige erreichbar ist, damit sein Wissen auch ordentlich dokumentiert werden kann bei der Polizei.

Wer am gestrigen Mittwoch den Unfall mit Unfallflucht beobachtet hat und den hilfreichen Zettel bei der Geschädigten am Auto hinterlassen hat, wendet sich bitte an die Neustrelitzer Polizei unter 03981 / 258224.

Am Auto sind übrigens mehrere Schäden dokumentiert, die in etwa eine Schadenssumme von mehreren hundert Euro ausmachen.

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