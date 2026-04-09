PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen mit Notizzettel

Neustrelitz (ots)

Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr hat eine Frau an ihrem Auto auf dem Parkplatz "Venusberg" in Neustrelitz einen Zettel an ihrer Windschutzscheibe gefunden. Nein, es war kein Strafzettel für falsches Parken. Im Gegenteil: Es war ein Hinweiszettel mit der Notiz eines aufmerksamen Beobachters. Der habe gesehen, wie ein anderes Auto das Auto der Frau beim Ausparken beschädigte und die Insassen - mutmaßlich um den Zusammenstoß wissend - weiterfuhren.

Nun sucht die Polizei allerdings keine Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug: Diese Hinweise stehen nämlich alle auf dem Zettel und sind quasi eine gute Übersicht für die Ermittler.

Die Polizei sucht stattdessen den Zeugen, der diese Notiz geschrieben hat. Denn leider hat er vergessen zu verraten, wie derjenige erreichbar ist, damit sein Wissen auch ordentlich dokumentiert werden kann bei der Polizei.

Wer am gestrigen Mittwoch den Unfall mit Unfallflucht beobachtet hat und den hilfreichen Zettel bei der Geschädigten am Auto hinterlassen hat, wendet sich bitte an die Neustrelitzer Polizei unter 03981 / 258224.

Am Auto sind übrigens mehrere Schäden dokumentiert, die in etwa eine Schadenssumme von mehreren hundert Euro ausmachen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 12:49

    POL-NB: Zeugen gesucht - Brand eines Pkws in Löcknitz

    Pasewalk (ots) - Am 09.04.2026 gegen 05:00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle der Polizei einen brennenden Pkw, welcher in einer Parktasche in der Ernst-Thälmann-Straße in Löcknitz abgestellt war. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk hatte die Feuerwehr die Löscharbeiten schon fast abgeschlossen. Der Pkw Citroen brannte jedoch vollständig aus. Laut Zeugen kam es um 04:50 Uhr zu einem Knall, ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 20:50

    POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzten Minderjährigen in Demmin

    Demmin (ots) - Am 08.04.2026, gegen 16:55 Uhr, kam es in der Loitzer Straße, 17109 Demmin, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein Leichtkraftrad die Loitzer Straße in Richtung Holstenstraße. Die 15-jährige deutsche Fahrerin des Leichtkraftrades bekam während der Fahrt einen Krampfanfall im rechten Bein, woraufhin ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 19:41

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B104 Höhe Plöwen

    Pasewalk (ots) - Am 08.04.2026 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der B104 zwischen Löcknitz und Bismark ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt und eine Person leicht verletzt wurde. Als zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt halten mussten, übersah eine polnische Fahrzeugführerin dies und fuhr den beiden Fahrzeugen auf. Die 48-jährige polnische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren