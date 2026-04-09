Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Brand eines Pkws in Löcknitz

Pasewalk (ots)

Am 09.04.2026 gegen 05:00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle der Polizei einen brennenden Pkw, welcher in einer Parktasche in der Ernst-Thälmann-Straße in Löcknitz abgestellt war.

Beim Eintreffen der Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk hatte die Feuerwehr die Löscharbeiten schon fast abgeschlossen. Der Pkw Citroen brannte jedoch vollständig aus.

Laut Zeugen kam es um 04:50 Uhr zu einem Knall, woraufhin der brennende Pkw auffiel.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und führt diese wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung. Der Kriminaldauerdienst Anklam übernahm die Spurensicherung vor Ort. Zur Ermittlung der Brandursache kam ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-224, an die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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