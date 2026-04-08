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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B109 mit drei beteiligten Fahrzeugen

Greifswald (ots)

Am 08.04.2026 ereignete sich um 16:06 Uhr auf der B109 nahe Groß Schönwalde ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 38-jähriger Deutscher mit seinem Ford Focus auf zwei verkehrsbedingt haltende Fahrzeuge an einer Baustelle auf, darunter ein Opel Insignia und ein LKW. Der Unfallverursacher verletzte sich in Folge des Unfalls leicht und dessen 8-jähriger Sohn schwer. Beide wurden zur medizinischen Begutachtung ins Uniklinikum Greifswald verbracht. Dort wurde der Sohn stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallstelle für 2 Stunden halbseitig gesperrt. Gegen den Ford-Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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