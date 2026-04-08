Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Waldstück hinter der Grundschule Heringsdorf - Zeugen gesucht

Heringsdorf (ots)

Am 07.04.2026 gegen 12 Uhr wurde der Polizei ein Brand im Waldstück beim Gothener Landweg, ca. 200 Meter hinter der Grundschule Heringsdorf gemeldet. Dabei bemerkten Zeugen während eines Spaziergangs im dortigen Waldstück aufsteigenden Rauch, begaben sich zu der Stelle, wo sie schließlich ein offenes Feuer feststellten und die Rettungsleitstelle verständigten. Die Freiwillige Feuerwehr Bansin/Heringsdorf war schon kurze Zeit später vor Ort und übernahm die Löscharbeiten. Umgehend traf auch die gemeinsame Streife des deutsch-polnischen Polizeiteams und ein Beamter des Polizeireviers Heringsdorf ein.

Am Brandort waren mehrere kleinere Brandstellen und gestapelte Äste sichtbar. Die betroffene Fläche betrug ungefähr 20 x 30 Meter.

Im Zuge der Befragung gab einer der Zeugen an, dass ihm eine männliche Person aufgefallen sei, die aus Richtung des späteren Brandortes kam. Die Person war allein unterwegs und bewegte sich auf einem Wanderweg in Richtung Grundschule Heringsdorf. Dabei wurde die Person wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 45 bis 50 Jahre alt - dunkle, lange Bekleidung - braune bis dunkelgrüne Strickmütze ähnlich einer Jägermütze - leicht rötliche Haut - dunkle Augenbrauen - Dreitagebart

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Tatzeit wird auf ca. 11:45 Uhr geschätzt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der oben beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Heringsdorf unter 038378 279 0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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