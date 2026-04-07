Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dino vermisst Spielfreund - Polizei sucht Rucksackbesitzer

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Wesenberg (ots)

Die Neustrelitzer Polizisten suchen aktuell nach einem Kind, das seinen Rucksack gefüllt mit Kuscheltier, Spielsachen und Kleidung auf dem Radweg in Wesenberg im Bereich der B198 "Vor dem Wendischen Tor" verloren hat.

Zunächst sind die Einsatzkräfte noch davon ausgegangen, dass der am Karfreitag gefundene Rucksack im Revier pünktlich zu Ostern vom Osterhasen abgeholt wird. Doch der hat offenbar nichts mit dem Rucksack samt Inhalt zu tun und kommt auch als verdächtiger Verlierer nicht infrage.

Nun hoffen die Ermittler durch die öffentliche Fahndung samt Bild, dass der rechtmäßige Besitzer die Tasche erkennt und sich meldet. Denn Dino und Co. werden zwar super von den Beamten im Revier versorgt und haben auch schon Führungs- und Einsatzmittel kennenlernen dürfen, aber es geht ihnen bestimmt bei ihrem Besitzer oder ihrer Besitzerin viel besser.

Der Rucksack, der durch Passanten gefunden wurde und Polizisten während der Streifenfahrt am Karfreitag gegen 19:00 Uhr übergeben wurde, ist von der Marke "Satch". Er ist dunkel mit pink-grauem Muster. Der Dino, der auf dem Foto oben auf dem Rucksack sitz, war unter anderem in der Tasche drin.

Wer den Rucksack erkennt und schon vermisst, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981 / 258213.

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