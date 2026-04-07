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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall an Kreuzung mit einem Verletzten

Möllenhagen (ots)

Heute Nachmittag gegen 13:45 Uhr hat ein 43-jähriger Autofahrer in Möllenhagen auf der B192 aus Neubrandenburg in Richtung Waren fahrend mutmaßlich eine rote Ampel missachtet. Er und eine 40-Jährige, die gerade aus Wendorf kommend in Richtung Lehsten die Kreuzung queren wollte, stießen zusammen.

Der 43-Jährige kam mit - nach aktuellem Stand - leichten Verletzungen in die Klinik. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreuzungsbereich.

Beide Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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