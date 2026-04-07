Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Unfall an Kreuzung mit einem Verletzten
Möllenhagen (ots)
Heute Nachmittag gegen 13:45 Uhr hat ein 43-jähriger Autofahrer in Möllenhagen auf der B192 aus Neubrandenburg in Richtung Waren fahrend mutmaßlich eine rote Ampel missachtet. Er und eine 40-Jährige, die gerade aus Wendorf kommend in Richtung Lehsten die Kreuzung queren wollte, stießen zusammen.
Der 43-Jährige kam mit - nach aktuellem Stand - leichten Verletzungen in die Klinik. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.
Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreuzungsbereich.
Beide Beteiligten sind Deutsche.
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