Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Einbruch in Einfamilienhaus in Sundhagen (LK V-R)
Grimmen (ots)
Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sundhagen nahe Stralsund, haben bislang unbekannte Täter am Osterwochenende die Abwesenheit der Hauseigentümer ausgenutzt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr bis Montag, 13:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden diverse Schränke und Einrichtungsgegenstände durchwühlt. Der genaue Stehlschaden ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Spurensuche- und Sicherung befindet sich der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam im Einsatz. Der Schaden wird derzeit auf ca. 650 Euro geschätzt.
Zeugen, die im genannten Tatzeitraum in Sundhagen, speziell im Bereich Wüstenfelde, relevante Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326-570 oder die Onlinewache der Landepolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.
Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst
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