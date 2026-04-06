Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Altenkirchen auf der Halbinsel Wittow (LK V-R)

Sassnitz (ots)

Am 06.04.2026 gegen 10:25 Uhr kam es auf der Landesstraße 30 auf Höhe des Abzweigs zur Kreisstraße 1 bei Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr der 58-jährige Fahrzeugführer eines PKW Skoda die Kreisstraße 1 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Landstraße 30, um auf der L30 nach links in Richtung Juliusruh abzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW Mercedes-Benz eines 43-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 58-jährige Fahrzeugführer des PKW Skoda verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren Behandlung in das SANA-Klinikum nach Bergen verbracht. Seine Beifahrerin, sowie die 3 Insassen des PKW Mercedes-Benz blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die freiwillige Feuerwehr Altenkirchen war mit 13 Personen ebenfalls vor Ort und kümmerte sich um das Binden auslaufender Betriebsstoffe.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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